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    Лидер демократов в сенате США призвал Трампа прекратить твитить

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    Чак Шумер заявил, что "президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жизнь". По словам лидера демократов в сенате США, глава Белого дома лишь усугубляет проблемы американцев.
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.

    Так Шумер прокомментировал конфликт между Трампом и главой комитета по международным отношениям сената США Бобом Коркером.

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    "Президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жизнь. Мы не видим лидерства от этого президента. Все, что он делает — твитит, и только усугубляет проблемы. Американцы этого не хотят", — сказал он журналистам.

    Шумер заявил, что "хотел бы, чтобы президент вместо того, чтобы находить бесчисленных врагов, закатал бы рукава и начал решать проблемы американцев".

    Ранее Трамп обвинил Коркера в некомпетентности после того, как сам сенатор заявил, что Трамп не соответствует образу лидера США. По словам Шумера, у Коркера "прекрасная репутация" в сенате, и он работает во благо двух партий.

    "Сенатор Коркер некомпетентный глава комитета по международным отношениям. Посмотрите, какими жалкими он сделал США. Весь мир смеется и пользуется нами. Люди, как малыш Боб Коркер, заставляют США делать шаги назад, а мы двигаемся вперед", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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    Во вторник в интервью CNN сенатор отрицательно ответил на вопрос о том, является ли президент США ролевой моделью для подрастающих американцев. Он заявил, что Трамп подрывает позиции США на мировой арене и не способен говорить правду. Полемика президента и сенатора разгорелась за несколько часов до совместного рабочего обеда президента с республиканцами конгресса, в ходе которого планируется обсуждение налоговой реформы.

    Это не первый случай конфликта в СМИ между Трампом и Коркером. Ранее Боб Коркер объявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году. Дональд Трамп прокомментировал решение Коркера в Twitter в воскресенье, заявив, что у сенатора "кишка тонка" для участия в выборах.

    Кроме того, Трамп заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря и обвинил его в том, что он причастен к соглашению по иранской ядерной программе, против которой выступает американский президент.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обвинил Facebook в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах,прошедших в ноябре 2016 года. 

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