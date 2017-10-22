Супермен с бородой: сын Трампа показал забавное фото отца

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Сын президента США Дональд Трамп — младший показал на своей странице в Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена.

Дональд Трамп представлен в костюме супергероя и с бородой. На груди изображена буква "T" вместо оригинальной "S" (Супермен). Также сын президента повторил предвыборный слоган своего отца — "Сделаем Америку снова великой", а в подписи к своему посту он пожелал всем хороших выходных.

Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил "очередной фейк про Трампа".​

Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.

"Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил", — написала один из пользователей.

instagram.com/donaldjtrumpjr/ Трамп в образе супермена

Как сообщалось ране, эскиз всемирно известного нью-йоркского небоскреба Empire State building, сделанный американским президентом Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов.