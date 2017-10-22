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    Супермен с бородой: сын Трампа показал забавное фото отца

    (обновлено: )224
    Дональд Трамп представлен в костюме супергероя и с бородой. На груди изображена буква "T" вместо оригинальной "S" (Супермен). Также сын президента повторил предвыборный слоган своего отца - "Сделаем Америку снова великой".
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Сын президента США Дональд Трамп — младший показал на своей странице в Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена. 

    twitter.com
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    Дональд Трамп представлен в костюме супергероя и с бородой. На груди изображена буква "T" вместо оригинальной "S" (Супермен). Также сын президента повторил предвыборный слоган своего отца — "Сделаем Америку снова великой", а в подписи к своему посту он пожелал всем хороших выходных.

    Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил "очередной фейк про Трампа".​

    Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.

    "Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил", — написала один из пользователей.

    instagram.com/donaldjtrumpjr/
    Трамп в образе супермена

    Как сообщалось ране, эскиз всемирно известного нью-йоркского небоскреба Empire State building, сделанный американским президентом Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов.

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