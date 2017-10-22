Глава ЦРУ рассказал о действиях на случай "внезапной смерти" Ким Чен Ына

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Глава ЦРУ Майкл Помпео рассказал, как поведет себя ведомство, если лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "внезапно умрет", передает Scmp.

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"Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить", — заявил директор ЦРУ.

Кроме того, глава Центрального разведуправления рассказал, как изменится организация и ее задачи.

"Мы собираемся стать гораздо более злостным агентством", — прокомментировал Помпео.

Ранее южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи заявил, что хакеры КНДР похитили составленный властями США и Южной Кореи план войны с Северной Кореей.