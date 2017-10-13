В Латвии заметили украинский суперкар за €700 тыс - СМИ

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. На автозаправке поселка Кекава, Латвия, замечен первый украинский суперкар "Himera Q", пишет Delfi.

"Himera Q" нередко называют "Lada Raven", так как у моделей один дизайнер Дмитрий Лазарев. В 2014 году он представил на конкурс новых автомобилей Lada свой эскиз российского суперкара, виртуальная "Lada Raven" получила широкий резонанс во всем мире. Однако, суперкар так и остался на бумаге.

Вскоре работой дизайнера заинтересовались украинские бизнесмены, которые подумывали над тем, чтобы выпустить первый украинский суперкар "Himera Q". Однако в ходе работы между сторонами возник конфликт и Лазарев покинул проект. По одной из версий, дизайнер хотел получать за каждую проданную машину 20% от ее стоимости (около 140 тысяч евро), однако, предприниматели не были на это готовы.

Несмотря на это, разработка украинского суперкара "Himera Q" продолжилась. В дизайн были внесены некоторые изменения, чтобы автомобиль не был похож на виртуальный концепт "Lada Raven".

В июне этого года в Украине был представлен прототип "Himera Q". Разработчики обещали, что уже осенью презентуют товарную версию суперкара, который будет доступен в двух модификациях — электрическая версия стоимостью 700 тысяч евро и с бензиновым мотором от Audi R8 стоимостью 500 тысяч евро.

Собирать "Химеру" будут в Испании. Как прототип суперкара на трейлере оказался в Кекаве, неизвестно.