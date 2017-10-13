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    В Латвии заметили украинский суперкар за €700 тыс - СМИ

    (обновлено: )25701
    По информации латвийских СМИ, первый украинский суперкар "Himera Q" был замечен на автозаправочной станции поселка Кекава.
    Первый украинский суперкар Himera Q
    delfi.lv

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. На автозаправке поселка Кекава, Латвия, замечен первый украинский суперкар "Himera Q", пишет Delfi.

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    "Himera Q" нередко называют "Lada Raven", так как у моделей один дизайнер Дмитрий Лазарев. В 2014 году он представил на конкурс новых автомобилей Lada свой эскиз российского суперкара, виртуальная "Lada Raven" получила широкий резонанс во всем мире. Однако, суперкар так и остался на бумаге. 

    Вскоре работой дизайнера заинтересовались украинские бизнесмены, которые подумывали над тем, чтобы выпустить первый украинский суперкар "Himera Q". Однако в ходе работы между сторонами возник конфликт и Лазарев покинул проект. По одной из версий, дизайнер хотел получать за каждую проданную машину 20% от ее стоимости (около 140 тысяч евро), однако, предприниматели не были на это готовы.

    Несмотря на это, разработка украинского суперкара "Himera Q" продолжилась. В дизайн были внесены некоторые изменения, чтобы автомобиль не был похож на виртуальный концепт "Lada Raven".

    В июне этого года в Украине был представлен прототип "Himera Q". Разработчики обещали, что уже осенью презентуют товарную версию суперкара, который будет доступен в двух модификациях — электрическая версия стоимостью 700 тысяч евро и с бензиновым мотором от Audi R8 стоимостью 500 тысяч евро.

    Собирать "Химеру" будут в Испании. Как прототип суперкара на трейлере оказался в Кекаве, неизвестно.

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