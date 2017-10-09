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    Киев

    Крупная авария в Киеве: столкнулись пять автомобилей

    (обновлено: )26
    По информации СМИ, изначально в Mazda влетел Mercedes. Водители других автомобилей начали тормозить, но Volkswagen не успел остановиться и врезался в Mercedes, после чего водитель Daewoo "догнал" Volkswagen, а Audi ударил Daewoo.
    Крупная авария в Киеве: столкнулись пять автомобилей
    Еспресо

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Авария произошла недалеко от Шулявского моста в направлении центра. Столкнулись легковушки Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes и Mazda, передает "Еспресо".

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    Изначально в Mazda влетел Mercedes. Водители других автомобилей начали тормозить, но Volkswagen не успел остановиться и врезался в Mercedes, после чего водитель Daewoo "догнал" Volkswagen, а Audi ударил Daewoo.

    Еспресо
    Крупная авария в Киеве: столкнулись пять автомобилей

    В результате аварии была госпитализирована пассажирка Daewoo с незначительными травмами. На место прибыли два патруля полиции, поскольку произошло две аварии.

    Еспресо
    Крупная авария в Киеве: столкнулись пять автомобилей

    Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении проспекта Бандеры и Оболонского проспекта произошло крупное ночное ДТП с пострадавшими. Столкнулись 4 автомобиля — Subaru, Audi, Chevrolet и Mitsubishi.

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