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12.06.201717:12
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    Фотоленты

    Появились фото первого украинского суперкара

    (обновлено: )57211
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    Первый украинский суперкар
    twitter.com/SergiyAquila
    Первый украинский суперкар
    twitter.com/SergiyAquila
    Первый украинский суперкар
    twitter.com/SergiyAquila
    Первый украинский суперкар
    twitter.com/SergiyAquila
    Первый украинский суперкар
    Сегодня
    Первый украинский суперкар
    Сегодня
    Первый украинский суперкар
    Сегодня
    Первый украинский суперкар
    Сегодня
    Первый украинский суперкар
    facebook.com/igor.mosijcuk
    Первый украинский суперкар
    facebook.com/igor.mosijcuk

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    В социальных сетях активно обсуждают фотографии первого украинского суперкара Himera, который был замечен на улицах Киева. 

    "Оказывается, Химера — электромобиль! Первый суперкар украинского производства уже полностью готов", — написал Сергей Аквила в своем микроблоге в Twitter.

    В соцсетях также появилось видео суперкара:

    По данным "Корреспондента", на самом деле автомобиль произвели в Барселоне (Испания), однако компания-производитель суперкара основана украинцем.

    В свою очередь "Сегодня" пишет, что "автомобиль разработали где-то в одной из мастерских под Киевом, инвестором которого стал коллекционер и меценат Андрей Джазовский".

    "Сделанный в Украине суперкар планируется выпустить на рынок с электрической силовой установкой и особыми батареями, которые обеспечат не только динамичный разгон, а и внушительный запас хода", — говорится в сообщении.

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