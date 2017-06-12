Появились фото первого украинского суперкара

В социальных сетях активно обсуждают фотографии первого украинского суперкара Himera, который был замечен на улицах Киева.

"Оказывается, Химера — электромобиль! Первый суперкар украинского производства уже полностью готов", — написал Сергей Аквила в своем микроблоге в Twitter.

В соцсетях также появилось видео суперкара:

По данным "Корреспондента", на самом деле автомобиль произвели в Барселоне (Испания), однако компания-производитель суперкара основана украинцем.

В свою очередь "Сегодня" пишет, что "автомобиль разработали где-то в одной из мастерских под Киевом, инвестором которого стал коллекционер и меценат Андрей Джазовский".

"Сделанный в Украине суперкар планируется выпустить на рынок с электрической силовой установкой и особыми батареями, которые обеспечат не только динамичный разгон, а и внушительный запас хода", — говорится в сообщении.