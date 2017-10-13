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    Происшествия

    В Харькове сожгли автомобиль бывшего прокурора области

    (обновлено: )9520
    По данным местных СМИ, автомобиль с номерами АХ 7777 СІ принадлежит Василию Синчуку, который в протоколе полиции проходит как "пенсионер" 1960 года рождения.
    В Харькове неизвестные подожгли сразу четыре BMW
    НПУ в Харьковской области

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Одна из четырех машин BMW, которые сгорели минувшей ночью на улице Латышева, 4, в Харькове принадлежит экс-прокурору Харьковской области, бывшему прокурору Крыма Василию Синчуку. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает NewsRoom.

    В Киеве 30 машин облили кислотой
    facebook.com/KyivOperativ
    В Киеве 30 машин облили кислотой

    Пожар произошел на площадке фирменного салона BMW в ночь на четверг. На записях с камер наблюдения видно, как трое мужчин положили на капоты иномарок пакеты, а потом подожгли их. В результате полностью или частично сгорели BMW X6, BMW Х5, BMW 7 и BMW 760i.

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    По информации издания, автомобиль с номерами АХ 7777 СІ принадлежит Василию Синчуку, который в протоколе полиции проходит как "пенсионер" 1960 года рождения (возраст совпадает с возрастом экс-прокурора). Еще две машины принадлежат собственнику ресторана, частной компании и харьковчанину, который не сообщил о роде своей деятельности.

    НПУ в Харьковской области
    В Харькове неизвестные подожгли сразу четыре BMW

    Василий Синчук дважды возглавлял областную прокуратуру (с 2004 по 2010, а затем с марта по август 2014 года), а с 2014 по 2016 годы  возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.  

     

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