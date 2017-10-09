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    В Саудовской Аравии будут производить автоматы Калашникова

    (обновлено: )7910
    В ходе визита Короля Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза в Россию заключен контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов АК-103.
    Автомат Калашникова в Музее дизайна
    Фото: предоставлено Музеем дизайна

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт о локализации производства автоматов АК-103, заявила РИА Новости в понедельник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
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    "В ходе визита Короля Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза в Российскую Федерацию АО "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания заключили контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов АК-103 и патронов к нему", — сказала Воробьева.

    Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию со ссылкой на пресс-релиз Саудовской военно-промышленной компании (Saudi Arabian Military Industries, SAMI), согласно которой Москва и Эр-Рияд подписали контракты, предусматривающий приобретение зенитных ракетных систем С-400.

    Кроме того, согласно сообщению, подписан меморандум, предполагающий трансферт Саудовской Аравии технологий создания противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино", а гранатометов АГС-30 и автоматов АК-103.

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