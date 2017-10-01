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    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя

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    В Британии команда разработчиков сверхзвукового автомобиля Bloodhound опубликовала в интернете кадры испытаний установленного на машину реактивного двигателя.
    Канал BLOODHOUND spits fire! на Youtube

    Установка на Bloodhound реактивного двигателя EJ200, который используется на истребителях Eurofighter Typhoon, стала большим достижением для команды разработчиков.

    "Установить двигатель от истребителя на автомобиль — задача огромной сложности, однако нам удалось успешно решить ее", — сказал Стюарт Эдмондсон, глава инженерного отдела проекта.

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    Для испытаний машину закрепили на одной из полос аэропорта Ньюки-Корнуолл. Водитель Энди Грин управлял работой двигателя из кабины. Показания датчиков, установленных на автомобиле, подтвердили, что двигатель во время испытаний удалось вывести на форсажный режим.

    В конце октября разработчики намерены провести первые испытания Bloodhound с реактивным двигателем на трассе. По их расчетам, в ходе испытаний машина должна разогнаться до 320 километров в час.

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