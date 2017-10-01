Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя

Установка на Bloodhound реактивного двигателя EJ200, который используется на истребителях Eurofighter Typhoon, стала большим достижением для команды разработчиков.

"Установить двигатель от истребителя на автомобиль — задача огромной сложности, однако нам удалось успешно решить ее", — сказал Стюарт Эдмондсон, глава инженерного отдела проекта.

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Для испытаний машину закрепили на одной из полос аэропорта Ньюки-Корнуолл. Водитель Энди Грин управлял работой двигателя из кабины. Показания датчиков, установленных на автомобиле, подтвердили, что двигатель во время испытаний удалось вывести на форсажный режим.

В конце октября разработчики намерены провести первые испытания Bloodhound с реактивным двигателем на трассе. По их расчетам, в ходе испытаний машина должна разогнаться до 320 километров в час.