Биткоин бьет рекорды, обновляя исторический максимум

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, после преодоления психологической отметки в 5 тысяч долларов повышался до рекордных 5,8 тысячи долларов за штуку в ночь на пятницу, следует из данных торгов.

В четверг днём, по данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты поднимался до исторических отметок в 5,215 доллара за биткоин. В течение дня криптовалюта продолжила рост, а по состоянию на 5.30 по Киеву в ночь на пятницу был зафиксирован новый максимум — 5,865 тысячи долларов за штуку (+20,7% за сутки). На бирже Poloniex в это же время курс биткоина повышался до отметки 5,841 тысячи долларов за штуку, на бирже BitStamp — до 5,817 тысячи долларов.

Из остальных криптовалют наибольший рост показала Litecoin, по состоянию на 11.30 по Киеву пятницы ее курс по данным торговой площадки Coinmarketcap.com составлял 57,99 доллара за штуку, показав суточный рост в 12,75%. Вторая по капитализации после биткоина криптовалюта Ethereum также показала рост на 6,4% в сутки, ее цена на 11.30 по Киеву составила 326,17 доллара за штуку. При этом курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash менялся незначительно — в 11.30 по Киеву пятницы он составлял 310,2 доллара за штуку (падение на 1%).

Капитализация рынка криптовалют в целом по данным на полдень пятницы оставляла около 171,3 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов. Первое место по капитализации (94,5 миллиарда долларов) традиционно занимает биткоин (BTC), который занимает 55,2% рынка. На втором месте Ethereum с капитализацией в 31,2 миллиарда долларов. Тройку замыкает Ripple с капитализацией в 9,5 миллиарда долларов.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов, а 18 сентября вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

В конце октября-начале ноябре ожидается еще один хардфорк, в результате которого из биткоина образуется новая криптовалюта Bitcoin Gold (BTG). Протокол BTG направлен на изменение алгоритма биткоина таким образом, что майнеры смогут добывать валюту на графических процессорах (GPU). Ожидается, что желающие перейти на BTG пользователи смогут получить токены новой криптовалюты.