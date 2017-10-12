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    Биткоин превысил исторический максимум

    (обновлено: )345
    Сообщается, что курс самой популярной криптовалюты в мире на 11.23 по Киеву составлял рекордные за всю историю 5,215 доллара за биткоин.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем превысил психологическую отметку в 5 тысяч долларов: по состоянию на 12.00 по Киеву биткоин стоил 5,13 тысячи долларов, следует из данных торгов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Так, по данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты на 11.23 по Киеву составлял рекордные за всю историю 5,215 доллара за биткоин. На остальных биржах криптовалюта также била рекорды — на BitStamp в 11.24 по Киеву курс составлял 5,178 тысячи долларов, на Poloniex по состоянию на 11.22 по Киеву — 5,199 тысячи долларов.

    В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов, а 18 сентября вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

    При этом в четверг курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash показывает незначительную динамику. По данным торговой площадки Coinmarketcap.com, по состоянию на 12.00 по Киеву он снижался на 1,66% — до 313,48 доллара. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum по состоянию на полдень росла на 1,8% — до 306,7 доллара.

    Капитализация рынка криптовалют в целом по данным на полдень четверга оставляла около 159,8 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов.

    Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 84,7 миллиарда долларов (53% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 29,15 миллиарда долларов. На третьем месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 10 миллиардов долларов. На четвертом месте — Bitcoin Cash с капитализацией 5,2 миллиарда долларов.

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