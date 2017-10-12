В Украине за биткоины продается трактор

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Украине впервые за биткоины, самую популярную криптовалюту мира, продается трактор.

Объявление о продаже за биткоины появилось на сайте Traktorist.ua.

Трактор 2010 года выпуска продает в Херсонской области и за него просят 23 биткоина.

traktorist.ua Объявление о продаже трактора за биткоины

Ранее сообщалось, что курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем превысил психологическую отметку в 5 тысяч долларов: по состоянию на 12.00 по Киеву биткоин стоил 5,13 тысячи долларов.