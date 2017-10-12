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12.10.201717:27
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    Экономика

    В Украине за биткоины продается трактор

    (обновлено: )39
    Сообщается, что модель трактора Fendt 936 Vario 2010 года предлагают купить за 23 биткоина. Трактор 2010 года выпуска продает в Херсонской области.
    ТРАКТОР FENDT 936 VARIO
    traktorist.ua

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Украине впервые за биткоины, самую популярную криптовалюту мира,  продается трактор.

    Объявление о продаже за биткоины появилось на сайте Traktorist.ua.

    Трактор 2010 года выпуска продает в Херсонской области и за него просят 23 биткоина.

    traktorist.ua
    Объявление о продаже трактора за биткоины

    Ранее сообщалось, что курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем превысил психологическую отметку в 5 тысяч долларов: по состоянию на 12.00 по Киеву биткоин стоил 5,13 тысячи долларов.

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