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    Общество

    В Крыму двух чиновников правительства уволили за торговлю биткоинами

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (31)

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    По словам председателя комитета по противодействию коррупции Крыма Александра Акшатина, люди, работавшие в IT-подразделении аппарата Совета министров Крыма, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Из аппарата Совета министров Крыма уволены два чиновника, которые в здании правительства подпольно установили программное обеспечение для "майнинга" биткоинов, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет", — сказал Акшатин на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

    По его словам, эти люди, работавшие в IT-подразделении, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.

    Ранее сообщалось, что первые шесть криптоматов — терминалов для покупки криптовалюты — начали действовать в Киеве. Еще два вскоре установят в Харькове. Чтобы воспользоваться криптоматом, нужно установить биткоин-приложение на телефон, отсканировать через камеру терминала адрес своего биткоин-кошелька и положить на счет деньги. Минимальная сумма — 500 грн.

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