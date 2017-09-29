В Крыму двух чиновников правительства уволили за торговлю биткоинами

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Из аппарата Совета министров Крыма уволены два чиновника, которые в здании правительства подпольно установили программное обеспечение для "майнинга" биткоинов, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин.

"Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет", — сказал Акшатин на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, эти люди, работавшие в IT-подразделении, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.

Ранее сообщалось, что первые шесть криптоматов — терминалов для покупки криптовалюты — начали действовать в Киеве. Еще два вскоре установят в Харькове. Чтобы воспользоваться криптоматом, нужно установить биткоин-приложение на телефон, отсканировать через камеру терминала адрес своего биткоин-кошелька и положить на счет деньги. Минимальная сумма — 500 грн.