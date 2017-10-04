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    Россия

    В России продавали монеты с логотипом биткоина

    (обновлено: )11
    Как сообщила начальник пресс-службы управления МВД Калужской области Наталья Горохова, продолжаются проверки по противоправным действиям с использованием биткоинов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Полиция в городе Обнинске проверяет информацию о продаже неизвестными двух монет биткоинов местному жителю, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД Калужской области Наталья Горохова.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Накануне в соцсетях, а затем и в СМИ появилась информация, что в Обнинске мужчине продали монеты с логотипом биткоина. Автор поста в соцсети написала, как ее муж купил две монеты на 1 тысячу рублей, продавец которых уверял, что биткоины постоянно дорожают, и в ноябре на их курсе можно заработать несколько тысяч рублей. Подобная коллекционная монета с изображением биткоина продается в одном из интернет-магазинов и стоит около 80 рублей.

    "Нами было назначено проведение проверки, в ходе которой установлено, что в территориальные органы МВД России по Калужской области на районном уровне заявления от граждан о случаях противоправных действий с использованием биткоинов не поступали", — сказала Горохова. При этом она отметила, что полиция просит граждан, которые сталкивались с подобной ситуацией, сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.

    "Проверка будет продолжаться. Все руководители предупреждены, и наружные наряды, которые несут службу, также предупреждены о том, что могут группы граждан какие-то предметы, товары улично распространять. В случае совершения противоправных действий данные факты нашими сотрудниками будут пресечены", — добавила собеседница агентства.

    Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. 

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