наверх
11.10.201720:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

    (обновлено: )62
    Как выяснилось, наибольшее число жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступило из Соединенных Штатов, стран Европы и Южной Америки, а также Японии.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В работе социальных сетей Facebook и Instagram вечером в среду, 11 октября, случился масштабный сбой, сообщает сервис DownDetector.

    Александр Ольшанский
    Фото из открытых источников
    Ольшанский: Украина стала полигоном киберпреступности

    Как выяснилось, наибольшее число жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступило из Соединенных Штатов, стран Европы и Южной Америки, а также Японии.

    Пока неясно, что стало причиной сбоя в работе социальных сетей. В Facebook пока не подтвердили наличие проблем с доступом к ресурсу.

    Как сообщалось ранее, Facebook предпримет дополнительные меры, направленные на прозрачность обстоятельств размещения рекламы, а также на проверку этих размещений в свете расследования о покупке рекламы в этой соцсети российскими "ботами" во время предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Мариано Рахой
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Пенсионная реформа: суть и скрытое