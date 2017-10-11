В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В работе социальных сетей Facebook и Instagram вечером в среду, 11 октября, случился масштабный сбой, сообщает сервис DownDetector.

Как выяснилось, наибольшее число жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступило из Соединенных Штатов, стран Европы и Южной Америки, а также Японии.

Пока неясно, что стало причиной сбоя в работе социальных сетей. В Facebook пока не подтвердили наличие проблем с доступом к ресурсу.

Как сообщалось ранее, Facebook предпримет дополнительные меры, направленные на прозрачность обстоятельств размещения рекламы, а также на проверку этих размещений в свете расследования о покупке рекламы в этой соцсети российскими "ботами" во время предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.