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    Политика

    Против Луценко открыли производство за посты в Facebook

    (обновлено: )10450
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала против Генерального прокурора Юрия Луценко дисциплинарное производство. Об этом свидетельствует решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа 2017, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.

    Также по аналогичному факту КДКП ведет производству и против Главного военного прокурора Анатолия Матиос.

    Согласно самой дисциплинарной жалобой, Луценко и Матиосу вменяется публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности. В соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.

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