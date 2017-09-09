Сын Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева - СМИ

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЗАГСа.

УНИАН Свадьба старшего сына Юрия Луценко

Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних — во время официального обеденного перерыва. Кто стал избранницей старшего наследника Луценко пока что не известно.

Сам Юрий Луценко на своей странице в Facebook выложил фото новоиспеченной семейно пары и написал: "Любов творить чудеса. Тепер крім двох синів маємо доню Настю".

Юрий Луценко, facebook Свадьба старшего сына Юрия Луценко

Семья генпрокурора воспитывает двух сыновей — Александра 1989 г.р. и Виталия 1999 г.р.

Напомним, 21 июля знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз.