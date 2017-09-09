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    Киев

    Сын Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева - СМИ

    (обновлено: )137
    Сообщается, что церемония бракосочетания состоялась во время обеденного перерыва. На ней присутствовали только самые близкие родственники пары.
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

    Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЗАГСа.

    УНИАН
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко

    Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних — во время официального обеденного перерыва. Кто стал избранницей старшего наследника Луценко пока что не известно.

    Сам Юрий Луценко на своей странице в Facebook выложил фото новоиспеченной семейно пары и написал: "Любов творить чудеса. Тепер крім двох синів маємо доню Настю".

    Юрий Луценко, facebook
    Свадьба старшего сына Юрия Луценко

    Семья генпрокурора воспитывает двух сыновей — Александра 1989 г.р. и Виталия 1999 г.р.

    Напомним, 21 июля знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз.

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