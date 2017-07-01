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    Месси женился на подруге детства

    (обновлено: )6910
    Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. В аргентинский город Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой – певицей Шакирой.
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    @messi10stats

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, 30 июня; свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне", сообщает Ассошиэйтед Пресс.

    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Роналду показал своих двойняшек

    Избранница 30-летнего Месси – Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

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    Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой – певицей Шакирой.

    "Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

    @messi10stats
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо

    Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

    ​Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.

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