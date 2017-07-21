Слепой Стиви Уандер женился в третий раз

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз, сообщает People.

Как стало известно, со своей избранницей 42-летней Томикой Робин Брейси он женился в минувшие выходные в Лос-Анджелесе.

"Это была прекрасная свадьба. Церемония получилась роскошной и очень романтичной. Были знаменитые гости, в том числе Джон Ледженд", – заявил источник издания.

Также известно, что в церемонии участвовали все дети Уандера.

Для гостей выступили Кеннет Брайан Эдмондс, известный как Babyface, Фаррелл Уильямс, Ашер. Серенаду для невесты исполнил и сам Уандер.

Отметим, что у музыканта девять детей, в том числе двое от его нынешней супруги.

Как сообщалось ранее, звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, 30 июня; свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне".