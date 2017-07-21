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    Культура

    Слепой Стиви Уандер женился в третий раз

    (обновлено: )37
    В церемонии участвовали все дети Уандера. Для гостей выступили Кеннет Брайан Эдмондс, известный как Babyface, Фаррелл Уильямс, Ашер. Серенаду для невесты исполнил и сам Уандер.
    Стиви Уандер женился в третий раз
    Associated Press Stephen Chernin/Invision

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз, сообщает People.

    Как стало известно, со своей избранницей 42-летней Томикой Робин Брейси он женился в минувшие выходные в Лос-Анджелесе.

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    "Это была прекрасная свадьба. Церемония получилась роскошной и очень романтичной. Были знаменитые гости, в том числе Джон Ледженд", – заявил источник издания.

    Также известно, что в церемонии участвовали все дети Уандера.

    Для гостей выступили Кеннет Брайан Эдмондс, известный как Babyface, Фаррелл Уильямс, Ашер. Серенаду для невесты исполнил и сам Уандер.

    Отметим, что  у музыканта девять детей, в том числе двое от его нынешней супруги.

    Как сообщалось ранее, звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, 30 июня; свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне".

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