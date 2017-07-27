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    Культура

    Внук Аллы Пугачевой женился

    (обновлено: )12210
    Избранницей сына Орбакайте и Преснякова-младшего стала соседка по даче – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, с которой Никита встречался несколько лет.
    Певец Никита Пресняков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина.  Российский музыкант Никита Пресняков, который является внуком Аллы Пугачевой, женился, фото с торжества он разместил на своей станице в Instagram.

    "Вот и настал этот счастливый день!" — подписал Пресняков фото со своей супругой.

    instagram.com/npresnyakov
    Никита Пресняков с супругой

    Ранее СМИ сообщали, что избранницей сына Орбакайте и Преснякова-младшего стала соседка по даче – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, с которой Никита встречался несколько лет.

    Напомним, 21 июля знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз.

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