Внук Аллы Пугачевой женился

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Российский музыкант Никита Пресняков, который является внуком Аллы Пугачевой, женился, фото с торжества он разместил на своей станице в Instagram.

"Вот и настал этот счастливый день!" — подписал Пресняков фото со своей супругой.

instagram.com/npresnyakov Никита Пресняков с супругой

Ранее СМИ сообщали, что избранницей сына Орбакайте и Преснякова-младшего стала соседка по даче – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, с которой Никита встречался несколько лет.

Напомним, 21 июля знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз.