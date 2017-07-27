Внук Аллы Пугачевой женился

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Российский музыкант Никита Пресняков, который является внуком Аллы Пугачевой, женился, фото с торжества он разместил на своей станице в Instagram.
"Вот и настал этот счастливый день!" — подписал Пресняков фото со своей супругой.
Никита Пресняков с супругой
Ранее СМИ сообщали, что избранницей сына Орбакайте и Преснякова-младшего стала соседка по даче – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, с которой Никита встречался несколько лет.
Напомним, 21 июля знаменитый американский музыкант 67-летний Стиви Уандер вступил в брак в третий раз.