Олимпийская бегунья Кастер Семеня женилась на свой подруге

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня официально женилась на свой подруге Виолет Расебойе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP.

Церемония бракосочетания прошла в Претории в субботу, 7 января, как раз в день рождения Семени.

Напомним, ранее Семеня на Олимпиаде в Рио завоевала золото в беге на 800 метров. На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка на этой же дистанции выиграла серебро.

Отметим, что она была вынуждена пройти гендерное тестирование из-за малого количества женских черт во внешности и фигуре.

Напомним, ранее немецкий футболист Швайнштайгер женился на теннисистке Иванович.