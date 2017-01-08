Спорт
RSS

Олимпийская бегунья Кастер Семеня женилась на свой подруге

(обновлено: )73
Официальная церемония бракосочетания прошла в Претории в субботу, 7 января, как раз в день рождения Семени. Ранее также была проведена и традиционная церемония.
Кастер Семеня (слева). Архивное фото
RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня официально женилась на свой подруге Виолет Расебойе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP.

Свадьба Игоря Мосийчука
Татьяна Близнюк/Facebook
Мосийчук женился. Гости выложили в сеть фото со свадьбы

Церемония бракосочетания прошла в Претории в субботу, 7 января, как раз в день рождения Семени.

Напомним, ранее Семеня на Олимпиаде в Рио завоевала золото в беге на 800 метров. На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка на этой же дистанции выиграла серебро.

Отметим, что она была вынуждена пройти гендерное тестирование из-за малого количества женских черт во внешности и фигуре.

Напомним, ранее немецкий футболист Швайнштайгер женился на теннисистке Иванович.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Сергей Пашинский. Архивное фото
Стрельба Пашинского и записи Портнова
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными