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    Цукерберг: идея о влиянии фейков в Facebook на выборы не безумна

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    Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сожалеет, что назвал ранее идею об использовании соцсети для пропаганды безумной.
    Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что сожалеет о своих заявлениях после выборов президента США в 2016 году, в которых называл безумной идею о том, что дезинформация в постах может повлиять на исход голосования.

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    "После выборов я заметил, что считаю безумной идею о том, что дезинформация в Facebook изменила исход выборов. Называть ее безумной было несерьезно, я сожалею об этом. Это слишком важный вопрос, чтобы не принимать его во внимание", — написал он в своем аккаунте.

    Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Цукерберг рассказал о сотрудничестве с правительством США по расследованию дела о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также заявил о передаче конгрессу соответствующих данных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".

     

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