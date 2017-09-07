Facebook выявила операцию по продвижению политсигналов из России

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Укриана, Дмитрий Злодорев. Корпорация Facebook утверждает, что выявила проведенную из России крупную операцию по продвижению социальных и политических сигналов через эту социальную сеть.

"Изучая сделки по приобретению рекламных площадей, мы обнаружили платежи примерно на 100 тысяч долларов, связанные почти с 3 тысячами рекламных сообщений и сделанные с июня 2015 по май 2017 годов", — сообщил в среду глава управления безопасности корпорации Алекс Стеймос.

В его сообщении на сайте компании отмечается, что эти сделки "связаны с примерно 470 недостоверными учетными записями и страницами, что является нарушением наших правил". "Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России", — отметил Стеймос.

Газета Washington Post, со своей стороны, обратила внимание на то, что данная "операция" проводилась в разгар президентской предвыборной кампании в США. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, она сообщила, что представители Facebook в среду передали данную информацию официальным лицам, которые ведут так называемое "расследование по РФ" в конгрессе США.

По ее данным, "небольшая часть этих сообщений касалась претендовавших на пост президента США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон". "В основном, они были посвящены таким вызывающим в обществе споры вопросам, как разрешение на ношение оружия и опасения по иммиграционной тематике, а также права секс-меньшинств и расовая дискриминация", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение $60 млн на борьбу с "пропагандой РФ".