Facebook удалила тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в ФРГ

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook в течение месяца до проведения выборов в бундестаг ФРГ удалила "десятки тысяч" фейковых аккаунтов, зарегистрированных в Германии, говорится в заявлении организации.

"Чтобы предотвратить случаи злоупотребления платформой мы объявили о новой инициативе по удалению фейковых аккаунтов благодаря обнаружению активности подозрительного характера. В течение месяца, предшествовавшего выборам, мы удалили десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии", — говорится в заявлении представителя компании Ричарда Аллана.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть проанализировала контент рекламы в ходе предвыборной кампании в Германии и не нашла в ней влияния со стороны российских ботов. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер также заявлял, что указаний на вмешательство российских властей в предвыборную кампанию в Германии нет, но не исключал потенциальной возможности этого.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоялись в Германии 24 сентября. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии — собирает 393 кресла.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.