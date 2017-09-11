наверх
11.09.201715:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Испании Facebook оштрафовали на $1,2 млн

    34
    Как отмечается, Facebook при сборе личной информации пользователей - пол, религиозные и идеологические убеждения, личные предпочтения - не получает "однозначного и конкретного согласия пользователей".
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Испанское агентство по защите данных (AEPD) наложило штраф на Facebook в размере 1,2 миллиона долларов за нарушение закона о защите данных, об этом в понедельник сообщило агентство посредством пресс-релиза.

    В документе отмечается, что "агентство объявляет о существовании двух серьезных и одного очень серьезного нарушений закона об охране информации (LOPD) и облагает штрафом компанию Facebook в размере 1,2 миллиона долларов".

    В агентстве также отмечают, что в рамках проведенного расследования удалось установить, что Facebook при сборе личной информации пользователей — пол, религиозные и идеологические убеждения, личные предпочтения — не получает "однозначного и конкретного согласия пользователей".

    Также специалисты AEPD отметили, что социальная сеть "рассматривает специальные защищенные данные в рекламных целях без явного согласия пользователей в соответствии с требованием о защите данных", а это нарушение, согласно закону об охране информации (LOPD) квалифицируется как очень серьезное.

    В официальном документе также отмечается, что "Facebook не информирует пользователей исчерпывающим и понятным образом о тех данных, которые будут собраны и о процедурах, которые будут проведены с собранным материалом". Также AEPD отметило, что пользователи Facebook "не информированы о том, что их информация будет обрабатываться при помощи Cookie.

    В агентстве отмечают, что "пользователь Facebook со средним знанием новых технологий не узнает о сборе данных и об их дальнейшем использовании и хранении, а незарегистрированные еще в социальной сети пользователи не знают, что Facebook собирает данные". Расследование также показало, что Facebook "не удаляет информацию о пользователе, которую он собирает, а сохраняет и повторно использует ее позже".

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Пресс-конференция Саакашвили во Львове
      Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
      Модель Наталья Кошель
      Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
      Петр Порошенко
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
      Здание парламента Венгрии. Архивное фото
      Реформа образования: необратимые последствия