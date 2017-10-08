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    В мире

    Трамп: в отношении КНДР сработает только одна вещь

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (711)

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    По словам президент США Дональд Трамп, президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом он написал в Twitter.

    "Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал он. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

    ​В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей", не ответив на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду.

    Флаг Северной Кореи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США – КНДР: в шаге от войны

    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    Смотрите также: Запуск баллистической ракеты КНДР: появилось видео

    За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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