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    В мире

    Нет никаких признаков того, что в КНДР готовы к переговорам - госдеп

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (708)

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    По словам официального представителя госдепартамента Хезера Науэрта, у американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым они могут общаться с официальными лицами северокорейского режима.
    Запуск баллистической ракеты КНДР. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. США имеют каналы связи с КНДР, но Пхеньян до сих пор не проявлял интереса к переговорам по денуклеаризации, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Флаг Северной Кореи
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    "У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима", — говорится в заявлении Науэрт.

    "Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации", — отмечается в заявлении.

    Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что новое ядерное или ракетное испытание КНДР может провести по случаю отмечаемой 10 октября годовщины основания Трудовой партии Кореи.

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    Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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