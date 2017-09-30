Нет никаких признаков того, что в КНДР готовы к переговорам - госдеп

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. США имеют каналы связи с КНДР, но Пхеньян до сих пор не проявлял интереса к переговорам по денуклеаризации, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима", — говорится в заявлении Науэрт.

"Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации", — отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что новое ядерное или ракетное испытание КНДР может провести по случаю отмечаемой 10 октября годовщины основания Трудовой партии Кореи.

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Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.