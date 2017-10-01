наверх
01.10.201722:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп назвал переговоры с лидером КНДР "тратой времени"

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (709)

    (обновлено: )74
    Рекс Тиллерсон ранее заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном о решении ядерной проблемы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким человеком-ракетой (лидером КНДР — ред.). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", — написал Трамп в Twitter.

    Ранее Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе.

    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия