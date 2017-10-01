Трамп назвал переговоры с лидером КНДР "тратой времени"

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном о решении ядерной проблемы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким человеком-ракетой (лидером КНДР — ред.). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", — написал Трамп в Twitter.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

Ранее Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.