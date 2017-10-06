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    Режим ЧП объявлен в ряде американских штатов из-за шторма "Нэйт"

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    По данным Национального центра ураганов США, "Нэйт", который сейчас находится у берегов Никарагуа и Гондураса, подойдет к побережью США вечером в субботу.
    Последствия урагана в США. Архивное фото
    REUTERS / Jonathan Drake

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Власти штатов Алабама, Луизиана, Флорида и Миссисипи в США ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения тропического шторма "Нэйт", жертвами которого в Центральной Америке стали уже более 20 человек.

    Нефтяной терминал. Архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
    Ураган на рынке нефти после "Харви" и "Ирмы"

    Согласно опубликованным распоряжениям властей, в ряде прибрежных районов объявлена эвакуация, людям рекомендовано покинуть потенциально опасные зоны. Наибольшую опасность может представлять сильный ветер и подтопления.

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    Режим ЧП позволяет властям штата привлекать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихии, включая Национальную гвардию, а также обращаться за соответствующей помощью к федеральным властям.

    По данным Национального центра ураганов США, "Нэйт", который сейчас находится у берегов Никарагуа и Гондураса, подойдет к побережью США вечером в субботу, 7 октября, скорость ветра в его эпицентре может достигать 120 километров в час.

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    В Никарагуа и Коста-Рике в результате шторма "Нэйт" погибли 22 человека, отмечает мексиканский портал Financiero. Еще три человека стали жертвами стихии в Гондурасе, уточняет канал NTN24.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико существенно возросло. 

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