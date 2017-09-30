Трамп признал, что последствия ураганов замедлят рост экономики США

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости Украина. Ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост Соединенных Штатов в четвертом квартале 2017 года, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Будет небольшой урон (от урагана — ред.), но мы (американская экономика — ред.) чувствуем себя экстремально хорошо", — сказал он, выступая в Национальной ассоциации производителей в Вашингтоне.

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За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4 и 5 категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Пуэрто-Рико испытывает острые финансовые проблемы. В частности, аналитическое агентство Moody"s Analytics оценивает нанесенный ураганом ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.