Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико существенно возросло

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Число погибших в результате урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 34, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на губернатора Рикардо Росселло.

Ранее сообщалось о 16 погибших. Президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Пуэрто-Рико должны быть горды тем фактом, что в результате урагана погибли "только 16 человек", сравнив этот показатель с "тысячами погибших" в результате урагана "Катрина".

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Губернатор Пуэрто-Рико также сообщил, что ураган нанес ущерб в размере 90 миллиардов долларов.

За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов четвертой и пятой категорий. Ущерб для бюджета США исчисляется сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико испытывает острые финансовые проблемы. В частности, аналитическое агентство Moody`s Analytics оценивает нанесенный ураганом ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.