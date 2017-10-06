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    Земан считает отношение к Крыму и Косово примером двойных стандартов

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    Чешский президент заявил, что критиковал отторжение Косово от Сербии, считая это очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности, которая гарантировала территориальную целостность Сербии.
    Президент Чехии Милош Земан
    Сайт президента Украины

    ПРАГА, 6 окт – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Разница в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии является наглядным проявлением политики двойных стандартов, считает чешский президент Милош Земан.

    Флаг Испании
    Associated Press Daniel Ochoa de Olza
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    "Я критиковал отторжение Косово от Сербии, считая это очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности, которая гарантировала территориальную целостность Сербии, включая Косово. Но случилось то, что называется "мерить двойным метром" или "политикой двойных стандартов": когда референдум в случае с Крымом – так это незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции СБ ООН, то всё в порядке", — сказал Земан, выступая по ТV Barrandov.

    По словам Земана, он отреагировал на провозглашение самостоятельности Косово отказом назначить посла Чехии в Приштине, этот пост остается свободным. Кроме того, Чехия не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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