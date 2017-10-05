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    Общество

    В Крым впервые прибывает крупная делегация из Норвегии

    (обновлено: )26880
    Сообщается, что в делегации будут 11 норвежских политиков и бизнесменов, а также два немецких депутата. Делегация также намерена посетить международный детский центр "Артек".
    Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. В Крым впервые прибывает крупная делегация из Норвегии, визит стал возможен в рамках проекта народной дипломатии, сообщил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

    Под аркой Крымского моста прошли около 200 яхт
    RT на русском
    Под аркой Крымского моста прошли 200 яхт

    Визит продлится с 5 по 12 октября.

    "Это первый визит столь крупной делегации из Норвегии в российский Крым. Сначала мы немного покажем им Крым, чтобы они напрямую пообщались с населением, а затем уже состоятся официальные встречи", — сказал РИА Новости Гемпель.

    По его словам, в состав делегации вошло 11 норвежских политиков и бизнесменов, а также два немецких депутата.

    В программе визита – встреча с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым и руководством правительства республики. Делегация также намерена посетить международный детский центр "Артек", Республиканскую детскую больницу и провести пресс-конференцию.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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