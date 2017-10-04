Строители моста в Крым рассказали о нештатном эпизоде

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Во время установки железнодорожной арки моста через Керченский пролив произошел нештатный эпизод, который породил на секунды гробовую тишину, рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (заказчик проекта) Юрий Сафонов в интервью РИА Новости.

Операция по установке железнодорожного арочного пролета весом более 6 тысяч тонн проходила с 27 по 29 августа и зависела от множества факторов, в первую очередь, погодных условий.

"У руководителя операции радиосвязь со всеми непосредственными производителями работ – как на 252-й, так и на 253-й опоре (фарватерные опоры, на которые поднимали арку, — ред.), слышимость отличная. Идет передача нагрузки на домкратную систему. Каждый производитель поочередно докладывает руководителю операции, главному инженеру "Мостоотряда-1" Суркову Андрею Юрьевичу. И вдруг в эфире… ды-дынц! На секунды – гробовая тишина… Подозреваю, в этот момент у многих проскочило в голове крепкое словечко. Как оказалось, кто-то просто рацию громко выронил", — рассказал Сафонов.

По его словам, самый высокий эмоциональный накал в морской операции пришелся на момент отрыва арки от плавучих опор, когда гигантскую конструкцию удерживали только тросы.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.