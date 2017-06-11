наверх
11.06.201707:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Косово в воскресенье пройдут парламентские выборы

    (обновлено: )6
    Центральная избирательная комиссия Косово зарегистрировала свыше 1,8 миллиона избирателей, что сразу вызвало противоречия у косовской оппозиции, так как по некоторым данным в отсутствие свежей переписи населения, в крае всего проживает до 1,7 миллиона человек.
    Флаг Косово
    flickr.com/quinnanya

    КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. В воскресенье в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут выборы на фоне поляризации политических сил в крае и перерыва в переговорах Приштины с руководством Сербии в Брюсселе.

    Флаг Косово
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Эффект Донбасса: власти Косово тоже проводят "национализацию"

    Центральная избирательная комиссия Косово зарегистрировала свыше 1,8 миллиона избирателей, что сразу вызвало противоречия у косовской оппозиции, так как по некоторым данным в отсутствие свежей переписи населения, в крае всего проживает до 1,7 миллиона человек. Граждане непризнанного государства с правом голоса смогут проголосовать на 889 участках, 44 из которых находятся на территории населенного преимущественно сербами севере Косово. Участки для голосования откроются в 7.00 и будут закрыты в 19.00.

    За мандаты в 120 местном законодательной органе борются 26 политических блоков, при этом 20 мест, согласно конституции, зарезервированы для представителей нацменьшинств, таких как сербы, турки, горанцы (славяне-мусульмане) и нескольких этнических групп цыган (египтяне, ашкали, ромы).

    Косовский парламент 10 мая вынес вотум недоверия правительству, был распущен, и на следующий день президент непризнанного государства Хашим Тачи, бывший лидер правящей Демократической партии Косово (ДПК), назначил проведение досрочных парламентских выборов на 11 июня.

    Ушедший в отставку в мае кабмин стал третьим подряд, который не дотянул до окончания своего мандата, что привело к парламентским выборам. Досрочные выборы по формированию законодательного органа Косово в прошлый раз состоялись 8 июня 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко