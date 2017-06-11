В Косово в воскресенье пройдут парламентские выборы

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. В воскресенье в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут выборы на фоне поляризации политических сил в крае и перерыва в переговорах Приштины с руководством Сербии в Брюсселе.

Центральная избирательная комиссия Косово зарегистрировала свыше 1,8 миллиона избирателей, что сразу вызвало противоречия у косовской оппозиции, так как по некоторым данным в отсутствие свежей переписи населения, в крае всего проживает до 1,7 миллиона человек. Граждане непризнанного государства с правом голоса смогут проголосовать на 889 участках, 44 из которых находятся на территории населенного преимущественно сербами севере Косово. Участки для голосования откроются в 7.00 и будут закрыты в 19.00.

За мандаты в 120 местном законодательной органе борются 26 политических блоков, при этом 20 мест, согласно конституции, зарезервированы для представителей нацменьшинств, таких как сербы, турки, горанцы (славяне-мусульмане) и нескольких этнических групп цыган (египтяне, ашкали, ромы).

Косовский парламент 10 мая вынес вотум недоверия правительству, был распущен, и на следующий день президент непризнанного государства Хашим Тачи, бывший лидер правящей Демократической партии Косово (ДПК), назначил проведение досрочных парламентских выборов на 11 июня.

Ушедший в отставку в мае кабмин стал третьим подряд, который не дотянул до окончания своего мандата, что привело к парламентским выборам. Досрочные выборы по формированию законодательного органа Косово в прошлый раз состоялись 8 июня 2014 года.