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Восточной Европе грозит риск терактов - Земан

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ЧП в Европе: теракты в Германии, резня в Лондоне (103)

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По мнению президента Чехии Милоша Земана, Европейский союз не был до сих пор способен создать эффективную охрану своих внешних и предупредить теракты.
Президент Чехии Милош Земан, архивное фото
RIA News Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Восточной Европе грозит риск таких же терактов, какие были в последнее время в Западной Европе, заявил в четверг президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу братиславского портала Teraz.

Президент Чехии Милош Земан
Сайт президента Украины
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Отвечая на вопрос модератора, грозят ли, по мнению чешского президента, странам Восточной Европы теракты, подобные тем, что произошли в последнее время в Западной Европе, Земан заявил, что вероятность этого вполне реальна.

"Здесь (в Восточной Европе) существует весьма подобный риск. Modus operandi (образ действия – лат.) исламских террористов – забить как можно больше гражданских лиц. Поэтому они будут нацелены на акции, в которых участвует гражданское население, будь то рождественские рынки или что-либо подобное. Подобные акции проходят как в Западной, так и в Восточной Европе", — сказал Земан.

По его мнению, терактов в Европе "будет, весьма вероятно, еще несколько".

"Когда произошел подобный теракт в Ницце, он тоже мог выглядеть, как последнее предупреждение, но это было не так. Наверное, мы не в состоянии извлекать необходимые уроки и должны чаще получать предупреждения", — подчеркнул Земан.

Чешский президент считает, что ЕС находится в войне с террористами, но ведет эту войну весьма неэффективно.

"С нашей стороны я вижу очень нерешительный подход, при котором мы с исламистами воюем часто демонстрациями или направлением телеграмм соболезнования. Особенно печально, что Евросоюз не был до сих пор способен создать эффективную охрану своих внешних границ", — отметил Земан.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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