Итоги парламентских выборов в Косово: кому-то придется извиняться

РИА Новости Украина

Согласно предварительным результатам внеочередных выборов в самопровозглашенном Косово, победу одерживает коалиция, которую по иронии судьбы составили бывшие члены террористической "Освободительной армии Косово": "Демократическая партия Косово" Хашима Тачи, "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная и "Инициатива за Косово" Фатмира Лимая.

Двое из них — Харадинай и Лимай — представали перед Международным трибуналом по бывшей Югославии, были судимы за военные преступления в ходе конфликта в Косово, но в итоге оправданы. Президент Косово Хашим Тачи, перескакивая с должности на должность (ранее он был премьером), уголовной ответственности пока что избежал, однако не исключено, что в будущем к нему возникнут вопросы у Суда по военным преступлениям ОАК, который в Гааге уже занимается расследованием деятельности этой группировки.

Дело в том, что Тачи — главный герой доклада спецдокладчика ПАСЕ Дика Марти о торговле органами в Косово.

Но всё это — дела прошлые или будущие. В настоящем же ясно, что набранных 36% голосов указанной выше коалиции явно недостаточно для того, чтобы премьерское кресло досталось тому, кому его практически однозначно прочили, — Рамушу Харадинаю. Напомним, в начале этого года французские судебные органы отказали Сербии в экстрадиции бывшего полевого командира ОАК, хотя у Белграда имеется пухлое досье его военных преступлений, в том числе тех, которые не рассматривал Международный трибунал по бывшей Югославии.

После того как Харадинай вернулся в Косово, его рейтинг пополз вверх, особенно на фоне антисербских заявлений. Отметился он словами о том, что переговоры о нормализации отношений с Белградом, ведущиеся под эгидой Брюсселя, необходимо прекратить, что никакой Ассоциации сербских общин в Косово не будет, что граница Косово пройдет по сербскому городу Ниш, а албанцы с юга Сербии получат паспорта Косова. Однако сейчас Харадинаю придется как-то пересмотреть свою позицию или вообще извиниться.

Дело в том, что третье место, сразу после коалиции во главе с "Демократическим союзом Косово" экс-премьера Исы Мустафы, заняла партия "Српска листа", получившая десять из десяти мандатов, предусмотренных "конституцией Косово" для сербского меньшинства. Даже если Харадиная поддержат другие албанские партии, без сербских голосов кресла премьера ему не видать. А поддержат ли его сербы — большой вопрос. Они хорошо помнят, как его брат (тоже политик) Даут Харадинай обещал, что если Рамуша выдадут Сербии, в Косово больше не останется сербов.

Политолог Стефан Сурлич из Белградского университета в комментарии Sputnik отмечает, что, несмотря на положительный результат, сербы оказывают в крайне сложном положении.

"Положение их политических представителей — незавидное: они должны будут вести переговоры с людьми, которых сербские органы правосудия обвиняют в тягчайших преступлениях. Но если косовские сербы откажутся сотрудничать, международное сообщество обвинит их в том, что они создают помехи в работе государственной системы Косова", - говорит Сурлич.

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С другой стороны, лидер Косово Хашим Тачи заявил, что намерен вывести диалог с Белградом "на президентский уровень", что, в каком-то смысле выгодно сербскому руководству, потому что решения, которые будут приниматься в Брюсселе, должны будут пройти процедуру одобрения в косовском парламенте. И если Харадинай, несмотря на то, что иностранная пресса всё чаще вспоминает его досье, в итоге станет премьером, ему придется в какой-то степени "плясать под дудку" Тачи. А присутствие десяти представителей "Српске листе" в парламенте гарантирует, что ни одно решение, которое бы нанесло ущерб сербскому меньшинству в Косово, не пройдет.