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    Полиция сообщила о закрытии большинства участков для голосования в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: обратный отсчет (34)

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    По информации испанской полиции, в некоторых зданиях, где планировалось размещение избирательных участков, полиции препятствовали группы лиц, в числе были которых дети и пожилые люди.
    Полиция заявила о закрытии избирательных участков в Каталонии
    @interiorgob

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Полиция Испании закрыла большинство зданий, которые планировались использоваться в качестве избирательных участков во время референдума о независимости Каталонии, сообщили в МВД Испании в Twitter.

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    В ведомстве отметили, что в некоторых зданиях полиции препятствовали группы лиц, в числе которых дети и пожилые люди.

    Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

    Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

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