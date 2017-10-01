Полиция сообщила о закрытии большинства участков для голосования в Каталонии

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Полиция Испании закрыла большинство зданий, которые планировались использоваться в качестве избирательных участков во время референдума о независимости Каталонии, сообщили в МВД Испании в Twitter.

— Ministerio Interior (@interiorgob) 30 вересня 2017 р.

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В ведомстве отметили, что в некоторых зданиях полиции препятствовали группы лиц, в числе которых дети и пожилые люди.

— Ministerio Interior (@interiorgob) 30 вересня 2017 р.

​Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.