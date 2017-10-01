Каталония объявит о независимости, если Мадрид помешает референдуму - депутат

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Партия "Кандидатура народного единства" (СUP) защищает идею провозглашения независимости Каталонии, если власти Испании препятствуют проведению референдума, об этом в интервью РИА Новости заявил депутат от партии CUP Карлес Рьера.

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"Если крайняя степень насилия со стороны испанского государства мешает движению (кампании о независимости) и препятствует проведению голосования в большинстве школ, мы провозглашаем независимость и Республику", — заявил парламентарий. По словам Рьеры, это решение поддержано всеми независимыми объединениями, среди них "Каталонская европейская демократическая партия" (PDeCAT) и "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), потому как это "является частью пакта".

"Наш пакт предполагает, что должен быть референдум, и результат референдума будет воплощен в жизнь. Если выиграет кампания SI, мы провозглашаем Республику, если нет — все закончится, и мы сохраняем статус-кво", — объяснил депутат. Говоря о "крайней степени насилия", Рьера подразумевает "физическое создание препятствий со стороны сил безопасности для проведения голосования".

"Закон о проведении референдума подразумевает, что после провозглашения результатов 1 октября правительство Каталонии должно собраться 4 или 5 октября, и в случае, если победят сторонники независимости, проголосовать за провозглашение Республики", — добавил Рьера.

Депутат также отметил, что если проголосуют за создание Республики, то "вступит в силу закон о переходе от провозглашения независимости до конца конституционного процесса, результатом которого будет новая конституция и выборы".

После проведения референдума 1 октября партия CUP не будет вступать в переговоры с правительством Испании о возможности проведения еще одного референдума, заявил Рьера.

"Мы выступаем против того, чтобы на следующий день после референдума начинать переговоры с правительством Испании с целью улучшения условия финансирования или договариваться о новом референдуме, так как это противоречит закону о проведении референдума", — считает Рьера. По словам парламентария, после 1 октября это уже будет диалог "между двумя государствами".

Стратегией партии CUP на время проведения голосования, по словам Рьера, будут "попытки массового участия" и "мирного сопротивления в случае полицейских репрессий".

"Мы знаем, что будут сотни полицейских, в том числе и внедренные агенты. Именно потому мы поддерживаем стратегию Ганди и Манделы и будем оказывать мирное сопротивление", — заявил депутат.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.