Независимости скажут "да" 83% каталонцев, если будет продолжен бойкот

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Более 80% жителей Каталонии проголосуют за независимость региона на запланированном на 1 октября референдуме, если центральное правительство Испании его не признает, об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного шотландской газетой National.

Согласно опросу, если правительство Испании будет бойкотировать референдум, 83% каталонцев выскажутся за независимость региона при явке в 62%. Общее количество голосов "за" будет составлять более 2,7 миллиона, при этом против проголосуют только 527 тысяч человек.

Тем не менее, отмечается, что если референдум будет согласован с Мадридом, голоса "за" отдадут две трети (66%) жителей, 32% проголосуют против. Явка в этом случае может составить 77 %.

Телефонный опрос был проведен каталонским Центром изучения мнений в четверг при участии более 3 тысяч человек. Тем не менее, по данным газеты, его результаты не могли быть опубликованы в Каталонии.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Ранее отмечалось, что, согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.