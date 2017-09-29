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29.09.201714:44
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    В мире

    Глава Еврокомиссии назвал сроки расширения ЕС

    (обновлено: )28001
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Европейский союз будет состоять из 27 стран с конца марта 2019 года, и больше, чем из 27, в последующие пять лет - с 2019 до 2024 года.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ожидает расширения Евросоюза с 2019 по 2024 год, после того, как ЕС покинет Великобритания.

    "(Евросоюз будет состоять) из 27 стран с конца марта 2019 года, и больше, чем из 27, в последующие пять лет, с 2019 до 2024 года", — сказал глава ЕК журналистам перед неформальным саммитом ЕС в Таллине в ответ на реплику журналиста, что Евросоюз будет состоять из 27 стран. Выступление главы ЕК транслировалось службами комиссии.

    Президент Украина Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    president.gov.ua
    Украина - не Европа. (с) Юнкер

    Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года.

    Ранее Юнкер неоднократно заявлял, что расширение ЕС в период его председательства, истекающий в 2019 году, не произойдет. В свою очередь, в июне 2017 года еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что расширение Евросоюза за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава.

    Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).

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