наверх
27.09.201709:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Исторический момент. В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить авто

    69
    Президент США Дональд Трамп назвал "позитивным шагом" разрешение женщинам в Саудовской Аравии водить машину, говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.
    Автомобили. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, сообщило МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

    "Указ короля: служба дорожного движения разрешает женщине водить машину в королевстве", — говорится в сообщении МИД.

    Прогулка модели в коротких юбке и топе вызвала скандал в Саудовской Аравии
    Канал BILD.DE в Youtube
    Скандал в Саудовской Аравии: задержана модель из-за мини-юбки

    Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

    Президент США Дональд Трамп назвал "позитивным шагом" разрешение женщинам в Саудовской Аравии водить машину, говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

    "Это позитивный шаг в направлении продвижения прав и возможностей для женщин в Саудовской Аравии. Мы продолжим поддерживать Саудовскую Аравию в ее усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ", — заявила Сандерс.

    Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах, однако, в последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия снимает запрет на использование программ для голосовой и видеосвязи (IP-телефония).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подразделения ГСЧС под Винницей на ликвидации пожара на складах боеприпасов
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Реформа образования: необратимые последствия
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Глава представительства Евросоюза в России В. Ушацкас. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?