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    В мире

    Саудовская Аравия снимет запрет на использование Skype

    (обновлено: )11
    Skype широко использовался в королевстве до Того, как был заблокирован год назад. Другие подобные программы по-прежнему заблокированы в Эмиратах.

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия снимает запрет на использование программ для голосовой и видеосвязи (IP-телефония), сообщает издание The National. Запрет будет снят в среду, 20 сентября.

    "В сотрудничестве с партнерами в телекоммуникационном секторе мы снимем ограничения на приложения для звонков", — заявил министр по телекоммуникациям Саудовской Аравии Абдалла бен Амер аль-Саваха.

    Он отметил, что к данным приложениям будет предъявляться ряд требований, которые те должны будут удовлетворить. Какие это требования, не сообщается. Издание пишет, что Skype широко использовался в королевстве до Того, как был заблокирован год назад.

    В настоящее время Skype работает в ОАЭ несмотря на то, что он официально не лицензирован регулирующим органом. Другие подобные программы по-прежнему заблокированы в Эмиратах.

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