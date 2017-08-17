наверх
17.08.201706:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о смерти принца

    (обновлено: )73
    Принц ушел из жизни в среду, в четверг состоится церемония, где будут произноситься молитвы за усопшего. О причинах смерти Бандар бин Фад бин Саад бин Абдулрахман Аль Сауда пока не сообщается.
    Саудовская Аравия. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Королевский двор Саудовской Аравии заявил, что скончался принц Бандар бин Фад бин Саад бин Абдулрахман Аль Сауд, передает саудовское агентство новостей SPA.

    Принц ушел из жизни в среду, в четверг состоится церемония, где будут произноситься молитвы за усопшего. Причина его смерти не называется.

    Смотрите также: Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане

    Около десяти дней назад, 8 июля, королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца — Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщало, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

    Ранее также сообщалось, что саудовский король сменил наследного принца

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Выдворение из Украины вора в законе, 12 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?