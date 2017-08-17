Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о смерти принца

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Королевский двор Саудовской Аравии заявил, что скончался принц Бандар бин Фад бин Саад бин Абдулрахман Аль Сауд, передает саудовское агентство новостей SPA.

Принц ушел из жизни в среду, в четверг состоится церемония, где будут произноситься молитвы за усопшего. Причина его смерти не называется.

Смотрите также: Британский телеканал показал скандальный фильм о принцессе Диане

Около десяти дней назад, 8 июля, королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца — Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщало, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее также сообщалось, что саудовский король сменил наследного принца.