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    Скандал в Саудовской Аравии: задержана модель из-за мини-юбки

    (обновлено: )17501
    В Саудовской Аравии задержана для допроса девушка, которая в мини-юбке и коротком топе прогулялась по историческому форту в одном из самых консервативных районов страны.
    Канал BILD.DE в Youtube

    Девушка, известная как модель Хулуд, сначала поделилась видеороликом в приложении Snapchat, а затем кадры распространились в Twitter. Она утверждает, что гуляла в сопровождении мужчины-опекуна, а видео попало в интернет без ее ведома, передает Euronews.

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    Видеосъемка в Ушайкире вызвала широкий общественный резонанс: многие пользователи раскритиковали девушку и требуют наказания, другие же хвалят её за храбрость. Форт расположен в провинции Найдж, где родился основатель ваххабизма — строгой формы суннитского ислама, которую практикует правящая в стране династия. В Саудовской Аравии женщины обязаны в общественных местах носить одежду, полностью скрывающую лицо и тело.

    Власти Ушайкира призвали губернатора провинции и полицию принять меры. Религиозная полиция, которая следит за соблюдением законов шариата, сообщила, что разбирается в ситуации.

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