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10.07.201706:14
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    Фотоленты

    Две блондинки-модели разрушают стереотипы

    10410
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов
    any.body_co / instagram

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    Пышка и худышка: подруги-модели против стереотипов

    Две красивые, но в то же время разные модели — австралийки Джорджиа Гиббс и Кейт Уэсли — опубликовали совместное фото в Instagram. Однако негативная реакция пользователей стала для них полной неожиданностью. Девушки были шокированы, получив шквал нелицеприятной критики и злых комментариев.

    "Люди называли Кейт слишком жирной, а меня слишком тощей, — делится модель Джорджиа Гиббс. — Многие утверждали, что я использовала фотошоп, чтобы уменьшить свою фигуру или увеличить фигуру подруги, чтобы казаться на ее фоне стройнее. Один из комментариев просто разбил мне сердце, ведь Кейт и я — лучшие друзья, зачем бы я так поступала с ней?"

    Смотрите также: Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

    Создав совместный аккаунт, подруги-модели решили поделиться с женщинами по всему миру своим мощным зарядом энергии и вдохновения и доказать, что настоящая красота не имеет форм и стандартов.

    За короткий срок на страничку девушек подписались 185 тыс. человек. Женщины со всего мира под хештегом #loveAnyBODY присылают им истории о принятии своего тела.

    22-летняя Кейт Уэсли и 21-летняя Джорджия Гиббс — лучшие подруги и сторонницы движения бодипозитив, целью которого является побудить людей принимать свое тело и фигуры других такими, какие они есть.

    "Мы создали этот проект, чтобы воздать должное нашим различиям, призвать девушек бросить сравнения и научиться любить себя, — говорит Джорджиа Гиббс. — Надеюсь, что наступит день, когда я и Кейт сможем идти по подиуму рука об руку, а не в разных шоу".

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