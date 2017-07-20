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    В мире

    Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили

    (обновлено: )63
    Несколько дней назад полиция задержала девушку после публикации в соцсети Snapchat видео, на котором она в столь откровенном для страны виде гуляет по древнему форту Ушайкир.
    Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Полиция Саудовской Аравии отпустила девушку, гулявшую в одном из самых консервативных районов страны в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения.

    Смотрите также: Скандал в Саудовской Аравии: задержана модель из-за мини-юбки

    Несколько дней назад полиция задержала девушку после публикации в соцсети Snapchat видео, на котором она в столь откровенном для страны виде гуляет по древнему форту Ушайкир. Форт расположен в провинции Надж, где родился основатель ваххабизма.

    Девушка на видео — саудовская модель Хулуд.

    Сама она не отрицает, что прогуливалась в таком виде, но говорит, что ролик выложили в соцсеть без ее ведома.

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