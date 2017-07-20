Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили

Скриншот с видео

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Полиция Саудовской Аравии отпустила девушку, гулявшую в одном из самых консервативных районов страны в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения.

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Несколько дней назад полиция задержала девушку после публикации в соцсети Snapchat видео, на котором она в столь откровенном для страны виде гуляет по древнему форту Ушайкир. Форт расположен в провинции Надж, где родился основатель ваххабизма.

Девушка на видео — саудовская модель Хулуд.

Сама она не отрицает, что прогуливалась в таком виде, но говорит, что ролик выложили в соцсеть без ее ведома.