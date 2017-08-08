Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине молодого принца

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о смерти принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, передало агентство SPA со ссылкой на канцелярию.

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"В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", — говорится в сообщении официального агентства.

Причины смерти не раскрываются.

Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, в июне стало известно, что Саудовский король Сальман сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман.