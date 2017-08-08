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    Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине молодого принца

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    Пресса со ссылкой на близких скончавшегося принца сообщила, что ему было только 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.
    Принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд
    eremnews.com

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о смерти принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, передало агентство SPA со ссылкой на канцелярию.

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    "В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", — говорится в сообщении официального агентства.

    Причины смерти не раскрываются.

    Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

    Напомним, в июне стало известно, что Саудовский король Сальман сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман.

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