США не поддерживают ИГ и непричастны к гибели генерала РФ - Госдеп

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Государственный департамент США не согласен с заявлениями российской стороны, что США косвенно поддерживают террористическую группировку "Исламское государство", а также с тем что российский генерал погиб в Сирии из-за "двуличной позиции США", заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Заявления, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ", — сказал представитель госдепартамента.

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"Мы продолжим (реализацию механизма — Ред.) избежания конфликтов с Россией, но комментарии, сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу", — добавил он.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что позиции ИГ на подступах к Дейр-эз-Зору удерживали боевики-выходцы из РФ.