Порошенко: РФ использует Крым как форпост для военных действий в Сирии

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Россия использует Крымский полуостров как военный форпост для проектирования своей военной силы в Сирии, заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта (в Сирии — Ред.), то это — использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии… В то время, как там идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, которые базируются в портах Крыма", — заявил президент.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Как сообщалось, Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал Совбеза ООН перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.