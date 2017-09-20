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    Политика

    Порошенко: РФ использует Крым как форпост для военных действий в Сирии

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (140)

    (обновлено: )4402
    По словам президента Украины, "большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, которые базируются в портах Крыма".
    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Россия использует Крымский полуостров как военный форпост для проектирования своей военной силы в Сирии, заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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    "Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта (в Сирии — Ред.), то это — использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии… В то время, как там идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, которые базируются в портах Крыма", — заявил президент.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Как сообщалось, Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал Совбеза ООН перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 

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